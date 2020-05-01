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01.05.2020 - 20:22 | | AA

Jandarmanın 'titiz planı'yla hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir depodan bakır malzemelerin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 zanlı tutuklandı.

Jandarmanın 'titiz planı'yla hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Bakır Mahallesi'ndeki bir depodan yüklü miktarda bakır malzeme çalındığı ihbarını değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan 35 ALL 48 plakalı kamyoneti tespit etti. Kamyoneti ele geçirip, sürücüsü H.B'yi gözaltına alan ekipler, olayla ilgili başka şüphelilerin de olduğunu değerlendirerek, ele geçirdiği kamyoneti saklayıp, şüpheli H.B'yi ifadesinin ardından serbest bıraktı.

H.B. serbest bırakıldıktan sonra ilçe jandarma komutanlığı çevresinde gezinen ve karakolun otoparkında olaya karışan kamyoneti arayan C.Ü'yü tespit eden jandarma ekipleri, bu kişiyi de takibe aldı.

H.B'nin çalınan malzemeleri satıp, parayı tek başına aldığını düşünüp, H.B'nin evine giden C.Ü.'yü izleyen ekipler, evde çıkan tartışmanın ardından 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgularında olayı S.K, F.C, H.B, E.A. ve T.K. ile gerçekleştirdiğini itiraf eden zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 7 zanlıdan H.B. C.Ü. ve E.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

 

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