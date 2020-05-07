MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı
ABONE OL
07.05.2020 - 11:18 | | DHA

Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı

Diyarbakır'da, jandarmayı görünce duraklayan ambulanstan yol kenarına atıldığı belirlenen 6 valizde, 112 kilo esrar ele geçirildi. İstanbul'dan hasta olduğunu beyan edip ambulansı kiralayarak geldiği Diyarbakır'ın Lice ilçesinde telefonla irtibat kurduğu kişiden esrarı teslim alan F.B. ile ambulans şoför ve 2 görevli gözaltına alındı.

Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı

Bingöl- Diyarbakır karayolunda hareket halindeki ambulans, Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol noktasına yaklaşık 100 metre mesafede durakladı. Kısa süre sonra hareket eden ambulans, kontrol noktasına geldiğinde jandarma tarafından durduruldu. Ambulans ve kontrol noktasına yaklaşınca durduğu yerde kontrol yapıldı. Jandarma yol kenarına atılmış 6 parça valiz içerisinde, özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır vaziyette 112 kilo esrar ele geçirdi. Ambulans şoförü ve 2 görevli ile ambulansı İstanbul'dan kiraladığı belirlenen F.B. gözaltına alındı.

HASTA OLDUĞUNU BEYAN EDİP, AMBULANS KİRALAMIŞ

İstanbul'da yaşayan F.B.'nin, hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulansı kiraladığı saptandı. Diyarbakır'a yaklaştıklarında F.B.'nin fikir değiştirerek Lice'ye gitmesi gerektiğini söylediği belirlendi. F.B.'nin Lice'de telefon ile irtibat kurduğu kişiden 6 parça valizi teslim alıp, ambulansa koyduğu, ardından da görevlilere İstanbul’a dönmek istediğini söylediği tespit edildi.

Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı

ŞOFÖR VE GÖREVLİLER SERBEST BIRAKILDI

Ambulans şoförü ve 2 görevli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. F.B.'nin sorgusu sürerken, esrarı teslim aldığı kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

 

Koronavirüse rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım" dedi...İstanbul’da vatandaşlar corona virüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik’te sokağa çıkan bir vatandaş, kendisine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorusuna, “Trabzonluyum, darlandım” şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise, “Canım çektiği için dışarıdayım” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A 101 aktüel katalog | 'Aldın Aldın' fırsatı 7 Mayıs indirimli ürünleri

A 101 aktüel katalog | 'Aldın Aldın' fırsatı 7 Mayıs indirimli ürünleri

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor? Ne zaman ve saat kaçta sokağa çıkılacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor? Ne zaman ve saat kaçta sokağa çıkılacak?

Sıradaki Haber