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26.06.2020 - 13:24 |

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemedi

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul’da 28 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin geçen süre içerisinde henüz çözümlenemediğini söyledi. Dr. Gündoğdu, bu depremin 7’nin üzerinde beklediği olası Marmara Depremi’ne neden olacak fayın çok yakınında meydana geldiğini hatırlatırken, “Bu depremin ‘Doğru atımlı’ yerine neden ters atımlı olduğu açıklanamadı” dedi.

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemedi

Dünyanın en büyük 3’üncü sivil toplum kuruluşu olarak bilinen JCI (Junior Chamber International- Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu) İstanbul Şubesi tarafından dün akşam ‘Afete Dirençli Toplum Projesi’ kapsamında on-line panel düzenlendi. Toplam 128 ülkede 5 bin şube ve 200 bini aşkın üyesi bulunan JCI’nin İstanbul 2020 Sosyal Sorumluluk Direktörü ve Afete Dirençli Toplum Proje Direktörü İlknur Doruker’in yönettiği panelde konuşan Oğuz Gündoğdu, Doğu Anadolu’da son dönemde görülen depremlerin bölgedeki fayın aktif olduğunu gösterdiğini hatırlattı. Gündoğdu, bir soru üzerine Marmara Bölgesi'nde yerleştirilen 100'e yakın istasyonda yer hareket ve sinyallerini izlediklerini olağanüstü bir gelişme halinde bunu AFAD'a bildireceklerini söyledi.

"7.2'NİN ÜZERİNDE"

Gündoğdu, 28 Eylül 2019’da meydana gelen Silivri depremine değinirken, şöyle dedi:

“Silivri depremi, beklenen depremin meydana geleceği fayın çok yakınında oldu. Silivri’deki deprem ters faylanma sonucu oldu. Bu hala çözümlenebilmiş bir deprem değil. Bu depremin neden doğru atımlı yerine ters atımlı olduğu açıklanamadı. Bundan kısa süre önce bir daha küçük deprem olmuştu. 5.8 büyüklüğündeki depremde oldukça hasar oldu. Okullardan bazıları yenilendi, yıkıldı. Silivri; biraz daha elinizi çabuk tutun diyen bir deprem. Fay hattı, her yıl 2.5 santim Yunanistan'a doğru hareket ediyor. Matematik hesabına göre olası Marmara Depremi’nin 7 üzerinde olacağı kesin. Benim tahminim 7.2’nin üzerinde olacağı. İstanbul; müdafaası çok zayıf bir kent. Kendi haline yıkılan binalar var.”

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemedi

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