Jigolo olmak istedi 17 bin TL dolandırıldı

Jigololuk hizmeti adı altında dolandıran internet siteleri çoğaldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri hedefleyen bu siteler “Jigolo adayları arıyoruz” diye ilan verip, SMS atıyor. “Kadınlarla tanışıp, para kazanmak ister misiniz?” diyen dolandırıcılara kananlar, siteye kayıt olmak için isim, yaş, telefon numarası gibi bilgilerini formlara dolduruyor. Dolandırıcılar ise numarasını ele geçirdikleri mağduru arayarak, günlük en az 2 bin TL kazanabileceğini söylüyor.

5 bin TL vaadi

Kayıt ücreti adı altında para alan dolandırıcılar, çete üyesi kadınları da “jigolo arayan kadın” rolünde mağdurlarla görüştürüyor. Binlerce kişiden milyonlarca vurgun yapan çetelere bir daha ulaşılamıyor. Mağdurlar ise yakın çevrelerinin duymaması ve gelecek tepkilerden utandıkları için şikâyette bile bulunmuyor.

Bu çetelerden birine 17 bin lirasını kaptıran Ankaralı 55 yaşındaki N.U., savcılığa başvurdu. Merakından siteye üye olduğunu belirten N.U. şikayet dilekçesinde şunları anlattı:

“İnternette gezinirken ‘lemanajans.fun’ isimli bir jigolo sitesine girdim. Burada ‘Bayanlarla haftada bir kez görüşürsen 300 TL, haftada iki kez görüşürsen 500 TL, gecelik 2 bin TL, aylık 2 bin ile 5 bin TL arasında para kazanabilirsin’ yazıyordu. Ben de para kazanabileceğimi düşünerek bu sitedeki forma ad, soyad, şehir, yaş ve iletişim bilgilerimi girdim. Formu doldurduktan sonra ajanstan Ahmet isimli kişi tarafından arandım. Bana, ‘Üç aylık abonelik için 350 TL yatırman gerekiyor, parayı yatırdıktan sonra ben sizi tekrar arayacağım’ dedi. Gönderdiği IBAN numarasına parayı yatırdım. Parayı yatırdıktan sonra aynı gün beni arayan Ahmet isimli kişi, 51 yaşlarında bir kadın olduğunu, kadının beni arayacağını söyledi. Beş dakika sonra adının Aylin olduğunu söyleyen kadın arayarak, ‘Uygunsan görüşelim, seninle gecelik görüşmek istiyorum, yanımda bir kadın arkadaş daha var. Bizimle gelse bir mahzuru olur mu’ diye sordu. Ben de mahzuru olmayacağını söyleyerek teklifi kabul ettim. Daha sonra aynı Ahmet beni tekrar arayarak hesap numarası istedi.”

Böyle kandırdılar

“Hesap numaramı verdim. Aylin isimli kadın tekrar arayarak parayı hesabıma yatıracaklarını söyledi. Hesabıma bakamadan Ahmet beni arayarak, ‘Parayı hesabına yatıramayız. Aylin isimli kadının yanındaki kadın da seninle birlikte olmak istiyor. O yüzden o da 2 bin TL yatırdı. Senin de 700 TL yatırman gerekiyor. Yoksa hem Aylin’in hem arkadaşının hem de senin verdiğin para yanacak’ dedi. Ben de Aylin’in yanındaki kadının sadece akşam yemeğine eşlik edeceğini, diğer türlü kabul etmeyeceğimi söyledim. Aylin ismindeki kadın da ikide bir beni arayarak ‘Canım, hayatım parayı yatırdım sorun sende mi? Parayı yatır da bir an önce buluşalım’ dedi. Beynim allak bullak oldu. Ben de 700 TL’yi Ahmet’in verdiği hesap numarasına yatırdım. Dilekçe ekinde sunduğum dekontlarda da görüldüğü üzere, şüphelinin belirttiği hesaplara toplam 17 bin 110 lira gönderdim. Psikolojim bozuldu.”

Ne demek?

Jigolo, para karşılığında kadınlarla cinsel ilişki kuran erkeklere verilen isim. Ayrıca jigololar sadece cinsel ilişki için değil gezilerde, çeşitli sosyal aktivitelerde kadınların yanında eskortluk yapmak amacıyla da kullanılıyor.