Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden'dan kritik açıklama

ABD'de yaşanan olaylar ile Joe Biden'ın hayatı ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Yaşanan olaylara Biden'dan kritik açıklamalar geldi. Peki, Joe Biden nasıl başkan seçildi? Joe Biden göreve başladı mı? İşte merak edilen gelişmeler...

BİDEN'DAN ABD'DEKİ OLAYLARLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu.

ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

JOE BİDEN KİMDİR?

Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. Birleşik Devletler'in seçilmiş başkanı olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır.

2020 başkanlık seçimlerinde görevdeki 45. Cumhuriyetçi başkan Donald J. Trump'ı yendikten sonra 20 Ocak 2021'de 46. başkan olarak göreve başlayacaktır. Demokrat Parti'nin bir üyesi olan Biden, 2009-2017 arası Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcılığını, 1973-2009 arasında ise Delaware'den Senatörlük yapmıştır.

Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.

BİDEN NASIL BAŞKAN OLDU?

Ülkede, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini 306 delegeyle Joe Biden kazanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise 232 delegede kalmıştı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler, sandıkta doğrudan başkan adayına değil eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.

Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, o partinin önceden belirlenen delegeleri daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor.

538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.