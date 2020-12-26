26.12.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
K.Maraş’ın havası 10 kat kirli çıktı
Greenpeace’in ölçümleri, termik santrallerin bulunduğu Kahramanmaraş’taki hava kirliliğinin limit değerlerin çok üzerinde olduğunu ortaya koydu.
Greenpeace hava ölçümünü Kahramanmaraş Afşin A ve Afşin B kömürlü termik santrallerinin etki sahasında yaptı. Ölçüm, bölgedeki 24 saatlik PM10 değerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği değerin 16 katı olduğunu ortaya çıkardı. Bölgede ölçülen en yüksek 24 saatlik PM2.5 değeri ise yıllık limitin 10 katından fazla çıktı.
Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.