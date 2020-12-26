K.Maraş’ın havası 10 kat kirli çıktı

Greenpeace hava ölçümünü Kahramanmaraş Afşin A ve Afşin B kömürlü termik santrallerinin etki sahasında yaptı. Ölçüm, bölgedeki 24 saatlik PM10 değerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği değerin 16 katı olduğunu ortaya çıkardı. Bölgede ölçülen en yüksek 24 saatlik PM2.5 değeri ise yıllık limitin 10 katından fazla çıktı.