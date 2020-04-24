Kaan İsminin Anlamı Nedir? Kaan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kaan, Türkçe kökenli isimlerden biridir. Erkek çocukları için kullanılan bu isim Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘Hanların Hanı, hükümdar’ olarak yer almaktadır. Bu anlamı üzerinden erkek çocuğunuz için isim olarak keyifle kullanabilirsiniz.

Kaan Ne Demek?

Kaan, Türkçe'de bulunan ve kökeni de Türkçe olan en güzel isimler arasında yer almaktadır. Farklı anlamları üzerinde aynı zamanda etkileyici bir tarihe sahiptir.

- Hükümdar, hanların hanı,

- Tarihte Moğol ve Çin hükümdarlarına verilen isim,

Özel bir tarihi ile beraber Kaan ismini yeni doğacak olan erkek çocuğunuza verebilirsiniz. Aynı zamanda bu ismi tek başına ya da farklı isimlerle de bir araya getirmek suretiyle kullanmanız mümkün. Diğer taraftan hoş telaffuzu ve okunuşu da ebeveynler tarafından beğenilen isimlerden biridir.

Kaan Kur’an’da Geçiyor mu?

Türk kökenli bir isim olarak Kaan, erkek çocuklar için etkileyici bir anlamı bulunan isimlerden biridir. Birçok anne baba yeni doğacak çocuklar için isim araştırırken, aynı zamanda Kaan adının Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışmaktadır. Kaan ismi Kur’an-ı Kerim'de yer almaz.