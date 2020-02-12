Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Kaan Yıldırım biyografisi

Kaan Yıldırım kimdir sorusu magazin gündeminde en fazla aranılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hadise ile aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım, son olarak Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali Çağlar karakterine hayat vermektedir. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisi ile adım atan Kaan Yıldırım sırası ile Ulan İstanbul, Adı Mutluluk, Kalbim Yangın Yeri, Klavye Delikanlıları, İnsanlık Suçu, Halka dizilerinde rol aldı.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaan Yıldırım İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

Kişisel hayatı

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.