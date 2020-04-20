Kabak Tadı Vermek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Kabak tadı vermek deyimi Türk Dil Kurumuna göre, ‘Bıktırmak, tatsız olmaya başlamak veya usanç vermek’ şeklinde ifade edilebilmektedir. Herhangi bir durum uzadığı zaman ve can sıkmaya başladığında bu deyim kullanılır.



Kabak Tadı Vermek Deyiminin Anlamı Nedir?



Herhangi bir durumun aşırı tekrarlanması ve sürdürülmesi ile beraber; doygunluk, yorgunluk ve bıkkınlık yaşandığında kabak tadı vermek deyimi öne çıkar. Kişinin onu istemez duruma gelmesi ve artık aşırı bıkkınlık yaşaması üzerine değerlendirilmektedir.



‘’Söylediğin bu cümleler artık kabak tadı vermeye başladı.’’



‘’Askerlik anıların artık kabak tadı veriyor.’’



Kısaca Deyim Açıklaması

Bazı olgu ve düşünceler ile beraber durumu anlatabilmek için kullanılan cümleler deyimlerdir. Bu deyimler arasında kabak tadı vermek yaygın kullanılanlar içerisinde bulunmaktadır. Yaşanan bir durum karşısında bıkkınlık yaşamak ve artık onu yapmamak ya da duymamak istemek şeklinde bu deyim anlatılabilir.