Kabus büyüyor, ölü sayısı 43 oldu

Sahte içki şebekesinin neden olduğu ilk ölüm geçtiğimiz hafta Kırıkkale’de ortaya çıktı. Dezenfektan ile içki yapıp piyasaya sürdüğü belirlenen şebekenin yaptığı içkilerden içen 7 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale’den bir gün sonra ise Mersin’de 5 kişi kaçak içki nedeniyle hayatını kaybetti, 8 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İSTANBUL’DA ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Emniyet kaynakları İstanbul'da ilk ölüm olayının 10 Ekim Cumartesi günü yaşandığı ve Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu isimli 36 yaşında bir avukatın olduğunu açıkladı.

Şahinoğlu'nın ölümüyle ilgili içkiyi satan işyeri sahibi ve çalışanıyla, içkiyi temin eden 3 kişi gözaltına alındı.

Aynı gün Bahçelievler’de kendisine hediye edilen viskiden zehirlenerek hayatını kaybeden iş kadını Sevim Şenkaya'nın ölümüyle ilgili de 3 kişinin yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

Yine polis kayıtlarına göre 11 ve 12 Ekim günlerinde İstanbul’da birisi yabancı uyruklu 5 şahıs sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi,

ŞABEKEYE ŞOK BASKINLAR

Olayla ilgili Avcılar’da bir kozmetik deposunda üretilip yurt geneline pazarlandığı öğrenilen sahte içkilerle ilgili yapılan operasyonda 6 ton metilden damıtılarak elde edilmiş etil alkol ile yine bu etil alkolden yapılmış sahte içkiler ele geçirildi. Operasyonda, şebekenin 3 üyesi yakalandı.

Şehir genelinde, 12 bin 360 litre etil alkol, 2 bin 393 litre sahte alkol ele geçiren İstanbul polisi, sahte içki piyasaya sürdüğü belirlenen şebekelerden 9 kişiyi de yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.