Kâbus geri döndü

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Türkiye genelinde başlatılan çalışmalarda ise dün sabah Avcılar’da bir depoya operasyon düzenlendi. Mersin’de beş kişinin hayatını kaybedip sekiz kişinin hastanelik olmasına neden olan sahte içkinin üretildiği adres olarak belirlenen Avcılar’daki bir kozmetik deposuna düzenlenen operasyonda 6 ton etil alkol ile sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adreste suçüstü yakalanan Z.İ. (40), H.Ç. (27) ve Ş.C. (22) isimli üç şüpheli ise gözaltına alındı.



Tekrar gözaltı kararı



İstanbul genelinde yapılan operasyonlarda toplam 12 bin 360 litre etil alkol ile 2 bin 393 litre sahte içki ele geçirildi. Ölü sayısının yediye ulaştığı İstanbul’da sahte içkiden hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun (36) ölümüne neden olduğu öne sürülen Kartal’daki Yer Fıstığı TEKEL bayiine de operasyon gerçekleştirildi. Şahinoğlu’nun ölümüne neden olan içkiyi sattığı öne sürülen büfe sahibi Güngör Güler, işyeri çalışanı Yavuz Özcan ve içkiyi büfeye satan Anıl Orkun İyikan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Ancak savcılık, üç şüpheli hakkında “taksirle öldürme” ve “taksirle yaralama” suçlarından tekrar gözaltı kararı çıkardı.