Kaç kişi aşı oldu? Covid 19 aşısı yan etkileri var mı? İşte Covid aşısı olan kişi sayısı

Kaç kişi aşı oldu? Aşılamada sıra kimde? Hangi gruplar aşı oluyor? Covid 19 aşısının yan etkisi var mı? Aşılama çalışmaları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı oluşturduğu sayfa ile kaç kişinin aşı olduğunu anlık olarak yayınlıyor. Vatandaşlar siteye girerek covid 19 aşısı olan kişi sayısını görüntüleyebiliyor.

KAÇ KİŞİ AŞI OLDU TIKLA ÖĞREN

COVİD 19 AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde çalışanlar aşılanıyor. Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

COVİD 109 AŞISI YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.