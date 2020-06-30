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30.06.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Kaçak 4 maymundan biri down sendromlu çıktı

İstanbul’da bir oto galeriye yapılan baskında yurda kaçak yollarla sokulan 4 Makak maymunu ele geçirildi. Maymunlardan birinin down sendromlu olduğu tespit edildi.

Kaçak 4 maymundan biri down sendromlu çıktı
FERİT ZENGİN İstanbul

Maltepe’de bir oto galeride nesli tükenmekte olup alım satımı yasaklanmış hayvanların bulundurulduğu ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında oto galeri dükkânının arka kısmında yapılan özel kafeslerde Makak cinsi 4 maymun bulundu. Gümrükten kaçak yollarla geçirilerek yurda sokulup satış amacıyla bulunduruldukları belirlenen maymunlardan birinin down sendromlu olduğu tespit edildi. El konan maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesine teslim edilirken, gözaltına alınan işyeri sahibine “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme”nin ihlali suçundan işlem yapıldı. İnsanlardan bir çift kromozom daha fazla kromozom yapısına sahip olan ve 48 kromozom taşıyan maymunlarda 22. kromozom bozukluğu nedeniyle insanlardaki down sendromuna benzer sendromlar görülebiliyor.      

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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