25.12.2020 - 14:54 | | İHA
Kaçak alkol operasyonu! 30 kişi gözaltına alındı
Ankara'da piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şebekeye yönelik 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler basına gösterildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli toplam 4 ilde 31 farklı adreste eş zamanlı gerçekleşti.
30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki, 6 bin 82 adet TAPDK bandrolü ve alkollü içki şişe etiketi, 776 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte alkolü içki yapımında kullanılan yan ürün, 1 adet damıtma aracı 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 adet dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
El konulan malzemeler basına gösterildi.
Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradıAksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.