Kaçak alkol operasyonu! 30 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli toplam 4 ilde 31 farklı adreste eş zamanlı gerçekleşti.

30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki, 6 bin 82 adet TAPDK bandrolü ve alkollü içki şişe etiketi, 776 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte alkolü içki yapımında kullanılan yan ürün, 1 adet damıtma aracı 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 adet dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

El konulan malzemeler basına gösterildi.