Kaçak avcılara rekor ceza 59 milyon TL

Pakdemirli, eğitim çalışmaları yanında, cezaların caydırıcı miktarlarda olması sebebiyle de ülke genelinde yasa dışı avcılıkta azalma eğilimi gözlendiğini söyledi. Pakdemirli, bir soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, yasa dışı kara avcılığına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Kara Avcılığı Kanunu kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu’nun avlanmayla ilgili usul ve esasları belirlemekte yetkili olduğunu bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

‘Azalma var’

Yapılan çalışmalar sonucunda yaban hayvanı sayısı 761 olarak tespit edilmiş ve 629 tür bakanlığımızca koruma altına alınmıştır.

10 memeli ve 103 kuş olmak üzere toplam 113 tür, av hayvanı olarak belirlenmiştir.

Av hayvanı olarak belirlenen türlerden hangilerinin avına izin verileceğine Merkez Av Komisyonu karar vermektedir.

Ülke genelinde yürütülen av koruma ve kontrollerinde her yıl yaklaşık 8 bin kişi hakkında av kabahat tutanağı düzenlenerek, failler hakında idari yaptırım kararı uygulanmaktadır.

Failler hakkında idari yaptırım kararı ile tabiatta meydana getirmiş olduğu eksiltmeden dolayı ayrıca tazminat uygulanmaktadır.

Eğitim çalışmalarının yanında, av kabahatini işleyenlere uygulanan cezaların caydırıcı miktarlarda olması sebebiyle, ülke genelinde yasa dışı avcılıkta bir azalma eğilimi gözlenmektedir.

15 bin eşyaya el konuldu

Pakdemirli, cezalara ilişkin şu bilgiyi verdi: “2015-2019 arasında, 37 bin 120 kişiye 32 milyon 314 bin 989 TL idari, 8 bin 952 kişiye 26 milyon 843 bin 914 TL tazminat cezası uygulandı. Tüfek, kapan gibi 15 bin 50 eşyaya el konuldu.”