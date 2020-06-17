MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Kaçak hastane' böyle görüntülendi!
ABONE OL
17.06.2020 - 09:44 | | DHA

'Kaçak hastane' böyle görüntülendi!

İstanbul Esenyurt'ta Suriyelilerin açtığı kaçak hastaneye baskın düzenlendi. Suriyeli 2'si doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin, içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Kaçak hastanede kürtaj da yapıldığı belirlendi.

'Kaçak hastane' böyle görüntülendi!
Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu
Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu
Esenyurt'ta kaçak hastane operasyonu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak kürtaj ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adresteki 4 katlı binanın üst katlarına giren polis, kaçak hastane ile karşılaştı.

Tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü. Kaçak kürtaj da yapıldığı belirlenen hastanede, Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edildi.

Operasyonda Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı.

Çok sayıda tıbbi cihazın yer aldığı kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bile bulunması dikkat çekti.

TİBBİ CİHAZLAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

"Toplum sağlığını tehlikeye atma" suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu arada ilçe sağlık ekipleri ve ilçe zabıta ekipleri çağrılarak işyerinde bulunan tıbbi cihazlar ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Pandemi Kurulu Üyesi Dr. Açıkgöz: Yeni normalleşmeyi halkımız yanlış anladıZonguldak İl Pandemi Kurulu Üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, halkın normale geçiş sürecini biraz yanlış anladığını belirterek, "Süreci her şey bitmiş gibi algılayan vatandaşlarımız çok fazla. Salgının herkes ikinci döneminden bahsediyor, ancak biz halen birinci dönemin içindeyiz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Kaçak hastane' böyle görüntülendi!

'Kaçak hastane' böyle görüntülendi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika... Meteoroloji saat verip açıkladı! Flaş hava durumu uyarısı

Son dakika... Meteoroloji saat verip açıkladı! Flaş hava durumu uyarısı

Sıradaki Haber