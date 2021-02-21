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21.02.2021 - 18:07 | | AA

Kaçak kazı yapıyorlardı... Suçüstü!

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 800 lira ceza uygulandı.

Kaçak kazı yapıyorlardı... Suçüstü!

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Hıdır İlyas bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını belirleyen ekipler, 26 metre uzunluğunda "yılan kamera", monitör, şarj cihazı, aydınlatma kablosu ele geçirdi. 

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 800 lira ceza uygulandı.

M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandıYÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası, Hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden, son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin" dedi.
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