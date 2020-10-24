'Kaçak maske' üretilen fabrikaya baskın! Hepsi ele geçirildi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında izinsiz olarak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, fabrikaya baskın yaptı.

Baskında, kumaş imalat fabrikası olan iş yerinin bir bölümünde kaçak olarak maske üretimi yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada kaçak üretilen 152 bin 600 adet maske ele geçirildi.

Fabrika belediye ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibi E.H. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.