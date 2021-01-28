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28.01.2021 - 12:00 | | Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Kaçak medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın!

İstanbul Fatih'de 2 ayrı adrese düzenlenen baskında aralarında koronavirüs tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu binlerce malzeme ele geçirildi. Kaçak oldukları ve sahte fatura ile piyasaya sürüldüğü tespit edilen malzemelerin bulunduğu depoların birinde oluşan su birikintileri içerisinde balıkların yaşadığı tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Gümrük ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, bazı medikal firmalarının kaçak yollarla yurda sokulduğu bilgisine ulaşıldı. koronavirüs tedavisinde de kullanıldığı bilinen malzemelerin bulunduğu tıbbi ürünleri sahte faturayla piyasaya sürdüğünü bilgisi üzerine harekete geçildi.

Fatih te bulunan 2 depoya önceki gün baskın yapıldı. Eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda değişik markalara ait binlerce sayıda “yoğun bakım maskesi” “ateş ölçer” “ameliyat malzemesi” ve “medikal ürün” ele geçirildi. Baskın düzenlenen depolardan birinde, su tesisatındaki sızma sebebiyle ürünlerin rutubetli bir ortamda tutulduğu gözlemlendi. Yapılan baskın sonrası bodrum, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

Kaçak ve sağlıksız ürünlerle ilgili işyeri sahiplerine 5607 sayılı “Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılırken, baskın yapılan 2 depodan birisinde, tesisattan sızan suların oluşturduğu küçük gölette balıkların yaşadığını görüldü.

Polis kamerası tarafından kayda alınan baskın esnasında polis ekiplerinin " burada balıkta mı yetiştiriyorsunuz sorusuna, şirket yetkilisinin “Hayır balık yetiştirmiyoruz. Ürün depoluyoruz” dediği görüldü.

Giresun'da pes dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığıGİRESUN'da esnaf Dursun Karahasan'ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
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