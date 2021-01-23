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23.01.2021 - 18:37 | | AA

Kaçak yollarla getirdiler! 'Durumları iyi değil'

Edirne'de, Bulgaristan plakalı bir araçta bulunan pomerian cinsi 7 köpek yavrusundan durumu ağırlaşan 4'ü kuvözde tedavi ediliyor.

Kaçak yollarla getirdiler! 'Durumları iyi değil'

Bulunduktan sonra Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) görevlilerine teslim edilen köpekler, İstanbul'daki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Köpeklerden durumu ağırlaşan 4'ü kuvöze alındı.

HAYTAP Temsilcisi Zuhal Arslan, AA muhabirine, köpeklerin çok küçükken annelerinden koparıldıklarını söyledi.

Kaçak yollarla getirdiler Durumları iyi değil

Anne sütü alamadıkları için hayvanların bağışıklıklarının çok düşük olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Durumları çok iyi değil. 7 köpekten 4'ü kuvözde şu an ama diğer 3 köpeğin de durumu kötüleşmeye başladı. Çok küçükler çünkü. Geçen ay 6 köpek yakalanmış, 5'i ölmüştü. Ondan önce 14 köpek yakalandı 11'i öldü. Çünkü köpekleri annelerinden çok küçükken koparıyorlar. Köpekleri en az 2,5 ay süt emmeleri gerekirken 30 günlükken annelerinden alıyorlar, sütten kesiyorlar. Aşıları yok, üzerine bir de narkoz veriyorlar havlamasınlar diye."

Arslan, cins köpeklerin satışının yasaklanmasını istedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün rutin kontroller sırasında şüphe üzerine Bulgaristan plakalı bir aracı durdurmuş, araçta yapılan aramada pomerian cinsi 7 köpek yavrusu bulunmuştu. Şüpheliler K.S. ve İ.B. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Köpeklerin uyutulduktan sonra bir kadın yolcunun kabanının astarına gizlenerek yurda getirildiği ortaya çıkmıştı.

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