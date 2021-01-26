Kaçırılan 15 denizciden henüz haber alınamadı

Türk mürettebatın idare ettiği Liberya bayraklı M/V Mozart adlı geminin Nijerya açıklarında kaçırılmasına ilişkin konuşan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, “Yeni mürettebatı oluşturduk, koronavirüs testlerinin tamamlanmasının ardından gemiye hareket edecekler ve yaralı mürettebatımızı geri çekeceğiz” dedi. Kaçırılan mürettebatın 2-3 gün Nijer Deltası’nda tutulduktan sonra fidye için bekletilecekleri yere götürüleceği tahmin ediliyor.

‘Gemi emniyette’

Londra merkezli uluslararası Borealis Denizcilik’e ait M/V Mozart gemisinde ikinci çarkçı Azeri Farman İsmayilov’u öldüren, 15 Türk denizciyi de fidye için kaçıran silahlı korsanların henüz şirket yetkililerine ulaşmadığı öğrenildi. Denizcileri panik odasından çıkartmak için yedi saat çalışan haydutların saldırısı hakkındaki bilgileri Borealis Denizcilik’in Türkiye’deki teknik işlerini yürüten Boden Denizcilik verdi. Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, “Büyük üzüntü içindeyiz. Olayı haber aldığımız andan itibaren gözümüzü kırpmadan bekliyoruz. Gemimizi emniyetli limana ulaştırdık ve kaçırılanların ailelerine sürekli bilgi verdik. Sosyal medyadaki yanlışlar mürettebatımızın güvenliğini tehlikeye düşürür. Gemide güveanlik için silahlı güç bulundurmamız mümkün değil. Buna bayrak ve liman devletinin izin vermesi gerekli” dedi.

‘Elimizden geleni yapıyoruz’

Saldırının geminin çıkış limanı Nijerya’nın Lagos limanına 618 kilometre, askeri gücü bulunmayan Sao Tamo adalarına 175 kilometre, en yakın Afrika kıyılarına ise 360 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Levent Karsan, “Yerel saat ile 06.35’te gerçekleşen saldırıda gemi kaptanı acil telefon numarasından aradı ve alarm mesajı attığını belirtti. Hızı artırdığını bildiren kaptan, köprü üstüne ateş açıldığını söyleyince mürettebatı emniyetli yere götüreceğini belirtti. Bu sırada hemen şirket merkezinde acil müdahale toplantısı yaptık. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Londra’daki merkezini aradık, bayrak ülkesi Liberya’ya, şirket merkezine bilgi verdik. Gemi uydu telefonu ve mürettebat telefonlarından uzun süre cevap alamadık. 14.30 civarında geminin hızının düşmesi üzerine el konulduğunu anladık. Seyir ve elektronik cihazların yok edildiğini öğrendik. Bu olayda Azeri mürettebatımız Farman’ı kaybettik. Tüm mürettebatın dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Boko Haram da ormandan fidye istiyor

Deniz haydutlarının Türk denizcileri Nijer Nehri’nin deltasındaki ormanlık alana götürdüğü ihtimali güçlendi. Milliyet’in duyurduğu alanın tropik iklimi ve sık orman yapısı nedeniyle erişilmez olduğu öğrenildi. Korsanların mürettebatı 2-3 gün bir barakada tutacağı, fidye pazarlığı yapılırken başka yere götüreceği tahmin ediliyor. Korsanların 15 Türk’ü Nijerya’nın sık tropik ormanlarla çevrili Bayelsa eyaletine götürdüğü düşünülüyor. Nijeryalı terör örgütü Boko Haram da 2018 ve 2020’de 500’e yakın öğrenciyi kaçırarak fidye için orman içindeki köylerde bekletmişti.