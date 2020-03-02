MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaçırıldığı iddia edilen gıda teknikeri ortaya çıktı!
ABONE OL
02.03.2020 - 13:04 | | DHA

Kaçırıldığı iddia edilen gıda teknikeri ortaya çıktı!

İzmir’in Ödemiş ilçesinden 6 gün önce 4 kişi tarafından otomobile bindirilerek, kaçırıldığı ileri sürülen gıda teknikeri T.K. (24), bugün Ödemiş Adliyesi'nde ifade verdi. Ahmet K., kızının kendisine kaçırılıp, Aydın'ın kırsal Mahallesi'ndeki dağ evinde saklandığını, şüphelilerden A.B.'yi (29) 'İkna oldum. Benim de sende gönlüm var' diyerek, kandırdıktan sonra adliyeye bırakılmasını sağladığını anlattığını söyledi.

Kaçırıldığı iddia edilen gıda teknikeri ortaya çıktı!

Ödemiş'in kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki işine gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan T.K., iddiaya göre, 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek, kaçırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızı, zorla otomobile bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı. T.K.'nin kaçırılması sırasında otomobil kullandığı belirlenen S.Ç, 'kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kızın bulunması ve diğer 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ancak 6 gün boyunca genç kıza ve şüphelilere ulaşılamadı. Jandarmanın aradığı T.K., bugün kendisini kaçırdığı ileri sürülen şüphelilerin avukatı Taylan Hallıoğlu ile Ödemiş Adliyesi'ne gelip, ifade verdi.

Kızına ulaşmanın sevincini yaşayan Ahmet K., "Kızım T.K., 29 yaşındaki A.B. tarafından beraberindeki 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kızım, kendisine kaçıran kişiyi 'Artık ikna oldum. Benim de sende gönlüm var' diyerek ikna etmiş. Bunun üzerine kızımı A.B. ile birlikte kaçıran kardeşi U.B. ve ağabeyi G.B. bugün Ödemiş'e getirip, avukatları Taylan Hallıoğlu'na teslim etmiş. Kızımı kaçıranlardan 3'ü onlara Aydın il sınırındaki Beydağ Ovacık Yaylası'na kadar eşlik etmiş. Sonrasında A.B., kızımı Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Uzunlar ve İncealan mahallerindeki dağ evinde saklamış" dedi.

T.K.'nin Ödemiş Adliyesi'ndeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki yatık binalarda ilk yıkım başladı

İzmir'deki yatık binalarda ilk yıkım başladı

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

Uzmanlardan harekat yorumu

Uzmanlardan harekat yorumu

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sıradaki Haber