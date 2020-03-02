Kaçırıldığı iddia edilen gıda teknikeri ortaya çıktı!

Ödemiş'in kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki işine gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan T.K., iddiaya göre, 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek, kaçırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızı, zorla otomobile bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı. T.K.'nin kaçırılması sırasında otomobil kullandığı belirlenen S.Ç, 'kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kızın bulunması ve diğer 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ancak 6 gün boyunca genç kıza ve şüphelilere ulaşılamadı. Jandarmanın aradığı T.K., bugün kendisini kaçırdığı ileri sürülen şüphelilerin avukatı Taylan Hallıoğlu ile Ödemiş Adliyesi'ne gelip, ifade verdi.

Kızına ulaşmanın sevincini yaşayan Ahmet K., "Kızım T.K., 29 yaşındaki A.B. tarafından beraberindeki 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kızım, kendisine kaçıran kişiyi 'Artık ikna oldum. Benim de sende gönlüm var' diyerek ikna etmiş. Bunun üzerine kızımı A.B. ile birlikte kaçıran kardeşi U.B. ve ağabeyi G.B. bugün Ödemiş'e getirip, avukatları Taylan Hallıoğlu'na teslim etmiş. Kızımı kaçıranlardan 3'ü onlara Aydın il sınırındaki Beydağ Ovacık Yaylası'na kadar eşlik etmiş. Sonrasında A.B., kızımı Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Uzunlar ve İncealan mahallerindeki dağ evinde saklamış" dedi.

T.K.'nin Ödemiş Adliyesi'ndeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.