MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaçırıp kelepçelediler! Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
ABONE OL
29.01.2020 - 21:33 | | AA

Kaçırıp kelepçelediler! Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Denizli'de kaçırdıkları kişiyi 3 gün kelepçeli şekilde alıkoydukları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 zanlı tutuklandı.

Kaçırıp kelepçelediler! Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, "kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, R.D'nin kaçırılarak 3 gün boyunca bir evde kelepçeli şekilde zorla tutulduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Eli kelepçeli halde bulunan R.D. de kurtarıldı.

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ekstazi hap ve çok sayıda mermi bulundu.

Şüpheliler Barış D, Abdullah K, Deniz D, Cemil C, Ersin E, Hatice Ö. ve Taylan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber