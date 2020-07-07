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07.07.2020 - 09:12 | | DHA

Kaçış rampaları 174 kazayı önledi

Adana'da, Pozantı-Tarsus yolunda, 2012'de uygulamaya konulan 4 kaçış rampası, 174 ağır tonajlı TIR ve kamyonun kaza yapmasını engelledi.

Kaçış rampaları 174 kazayı önledi

Pozantı-Tarsus yolunda eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması sorunu yaşayan kamyon ve TIR şoförlerinin geçirebileceği kazaların önüne geçmek için Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kaçış rampalarına 8 yılda, 174 aracın girdiği öğrenildi. Bakımları düzenli olarak yapılan, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde olan rampalarının zemininde, araçları yavaşlatmak için mıcırlar kullanılıyor.

Otoyol güzergahını sıklıkla kullanan kamyon ve TIR şoförleri Selami Gider (50) ile Mehmet Yelok (45), birçok kazaya şahit olduklarını, özellikle rampada balataları ısınıp frenleri boşalan araçların sürücülerinin kaçış rampalarına girerek olası kazaları önlediğini ifade etti.

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