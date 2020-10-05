05.10.2020 - 17:39 | | DHA
Kaçkar Dağı’nın zirvesi beyaza büründü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na ekim ayında kar yağdı.
Rize Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı'na kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Ekim ayında yağan kar nedeniyle hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.
3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesinde karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluştu.
İki dağcı Ulubey Kanyonu'ndaki cam terastan iple iniş yaptıUşak'taki Ulubey Kanyonu'nda bulunan cam terastan iki dağcı iple iniş yaptı. Dağcılık sporuyla ilgilenen öğretmen Kemal Macit ile özel bir hava yolu şirketinde uçuş harekat uzmanı olarak çalışan Cihat Yiğit, kanyondaki cam terastan yaklaşık 80 metre aşağıya iniş gerçekleştirdi.