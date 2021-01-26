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26.01.2021 - 11:59 | | İHA

Kaçmaya çalışan 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Eskişehir’de dur ihtarına uymayan iki araç aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 5 kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaçmaya çalışan 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan iki araç ekip aracına çarparak kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca sonucu 5 şahıs araçları ile birlikte yakalandı. Yapılan aramalarda; 311,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaçmaya çalışan 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan C.T., Y.Y., A.B., M.C.Ü. ve T.G. isimli şahıslar bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Direğe dayalı halde cansız bedeni bulunduAntalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu. Kişinin hemen elinin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkat çekti.
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