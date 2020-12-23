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23.12.2020 - 09:27 |

Kaçmaya kalktılar, motosikletten böyle savruldular

Aranavutköy'de trafik polisleri iki kişinin olduğu motosiklet arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracının çarptığı motosikletin üzerindeki 2 kişi yaralandı. Hastanede tedavi edilen 2 yaralı gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre, trafik polisleri şüphelendikleri motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü durmayarak yanındaki arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya başladı. Polis ile motosiklettekiler arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ana yola çıkmak üzere olan motosiklete arkasındaki polis aracı çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet üzerindeki 2 kişiyle yere savruldu. Hafif yaralanan 2 şüpheli kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kovalamacanın ardından yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ana yola çıkmak üzere olan üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklete polis otosunun çarptığı görülüyor. Çarpmayla birlikte motosikletin üzerindeki kişilerle birlikte savrulduğu kameraya yansıyor.



 

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