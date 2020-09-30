Kademeli mesai yoğunluğu azalttı

İstanbul’da geçtiğimiz pazartesi günü kademeli mesai uygulamasına geçilmesinin ardından toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk azaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda geçtiğimiz pazartesi günü kademeli mesai düzenlemesine geçildi. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiği uygulamayla mesai saatleri 07.00 ile 09.00 arasında kademeli hale getirildi. Milliyet olarak kademeli mesai uygulamasının ikinci gününde dün İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki önemli aktarma merkezleri olan Altunizade, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs durakları ile Yenikapı Marmaray istasyonunda incelemelerde bulunduk.

Azaldı ama...

Anadolu yakasındaki önemli aktarma merkezlerinden biri olan Altunizade metrobüs durağı, sabah 07.30 sıralarında oldukça sakindi. Peş peşe gelen metrobüslerin içerisinde de yoğunluğun olmadığını gözlemledik. İşe gitmek için Altunizade durağında bekleyen Ahmet Sarı, “Koronavirüs tedbirlerinden dolayı metrobüslerdeki yoğunlukta bir azalma söz konusu. Bu durumdan memnunum ama yine de yeterli bulmuyorum. İstanbul’un kalabalığından dolayı bu tedbirleri tam anlamıyla uygulanması mümkün değil. Özel sektörde sabah 08.00’de iş başı yapıyorum. Her gün mecburen metrobüsle gidiyorum” dedi.

Metrobüslerin halen kalabalık olduğunu belirten Seyit Ali de, “Bir azalma yaşandı ancak yeterli değil. Sabahın erken saatlerinde bile yoğunluk var. Yenibosna’ya işe gidiyorum. Bazen boş geliyor. Bazen de dolu geliyor. Ben özel sektör çalışanıyım. Bizde kademeli mesai düzenlemesi olmadı” diye konuştu. Metrobüsle entegre bir şekilde çalışan Üsküdar-Çekmeköy metrosunun Altunizade durağı ise sabah 07.40 her iki yönde de yoğunluğun olmadığını gördük.

Bilinçli olunmalı

Toplu taşımada önemli aktarma noktarında bir olan Zincirlikuyu metrobüs durağı da alışık olduğumuz kalabalık görüntülerin aksine daha sakindi. Sabah saat 08.00 sıralarında Anadolu yakasından gelen metrobüslerden inip aktarma yapmak için durağa gelen yolcular nedeniyle yoğunluk biraz artsa da peş peşe gelen boş metrobüsler yoğunluğun artmasını engelliyordu. Metrobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına hiçe saydı. Metrobüsten inen Mustafa Karaduman, “Mesaim saat 08.00’de başlıyor. Düzenleme sonrası metrobüslerdeki yoğunluk azaldı. Fakat insanlar bilinçsiz bir şekilde biniyor. Araçtaki yolcu sayısı kurallara göre alınması lazım. İnsanlar arkadan gelen boş metrobüsü beklemektense tıka basa biniyor. İnsanların uyarılması lazım. Kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor” ifadelerini kullandı. Saat 08.30’da bir sonraki durağımız olan Mecidiyeköy metrobüs durağında da sakinlik hakimdi.

Marmaray yoğun

Avrupa yakasında toplu taşımanın kilit noktalarından biri olan Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda ise yoğunluğun diğer noktalara göre daha fazla olduğuna şahit olduk. Anadolu yakasından gelen trenler dolu halde gelirken Anadolu yakası yönüne giden peronda da tren bekleyen yolcular yoğunluk oluşturmaktaydı. İstanbul’da toplu taşımada yoğunluğun azalmasının hayal olduğunu dile getiren Zeki Sunar, “Gördüğünüz gibi burada yoğunluk halen devam ediyor. Sosyal mesafe yok. Kademeli mesai geldi ama kamu çalışanlarına. Özel sektör içinde bir düzenleme yapılmadı. İstanbul’da toplu taşımada yoğunluğun azalması hayal bence. Denetim olmadığında akşamları dolmuşlar, otobüsler yine kalabalık” ifadelerini kullandı.

Kontağı kapat polisi ara

Pandemi nedeniyle toplu taşımaya getirilen kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarla tartışma yaşanmaması için İETT şoförlerine, “Otobüsü durdur, kontağı kapat, güvenlik güçlerini ara” talimatı verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, belediye çalışanları içerisinde pandemiden en fazla etkilenen personel arasında otobüs şoförlerinin geldiğini söyledi. İstanbul Valiliği ile yapılan istişareler sonunda alınan karar doğrultusunda otobüs dolu olduğu halde binip inmeyenler için şoförlere, tartışmaya girmek yerine aracı durdurup güvenlik güçlerini araması talimatı verdiğini söyledi. Otobüste fazla yolcu olduğu halde binen vatandaşlarla tartışma yaşanmaması için İETT otobüs şoförlerine talimat verildiğini söyleyen Demir, “Valiliğimiz ile aldığımız karar doğrultusunda fazla yolcu bindiğinde otobüs şoförü hiç kavga etmesin diye otobüsü durdurup kontağı kapatıp güvenlik güçlerine haber verilmesi kararlaştırıldı” dedi.