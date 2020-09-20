Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki

Kaza, 18 Ekim 2019’da, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.G., tutuklandı. Sürücü yargılandığı mahkeme tarafından, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Ö.G. daha sonra, cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edildi.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ

Kader Karaca’nın ailesi, 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sürücünün cezaevinden denetimli serbestlikle çıkarılmasına, tepki gösterdi. Kader'in kardeşi Muhammet Karaca, “İnsanlara bu çok basit bir trafik kazasıymış gibi geliyor. 132 kilometre hızla giden ve çarptıktan sonra belli bir mesafeye kadar da sürükleyen bu kaza, basit bir olay değil. Son duruşmada hâkim 6 yıl 8 ay ceza verilmesine karar verdi. Biz bu karara itiraz ettik. Pandemi süreci dolayısıyla da zanlı denetimli serbestlikten yararlandı, şu an dışarıda. Sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Bizim canımızı yakan sürücünün yeniden içeriye girmesini istiyoruz. Sesimi duyuruncaya kadar sosyal medyadan Kader ve Fatma Gül'ün sesi olun etiketi ile seslenmeye devam edeceğim” dedi.

‘DIŞARIDA DOLAŞMASI BENİM CİĞERİMİ YAKIYOR’

Kader Karaca’nın babası Şinasi Karaca da “Bir insan bir suç işlediyse ki bu suç 2 üniversite öğrencisinin hayatına mal olduysa, suçlunun dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi değil, en ağır cezayı alması gerekir. Onun dışarıda dolaşması benim ciğerimi yakıyor. Bu normal bir trafik kazası değil, şehir içinde 132 kilometre hız. Şu anda serbest olan bu adam benim kızımı elimden aldı. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.