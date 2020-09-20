MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki
ABONE OL
20.09.2020 - 14:10 | | DHA

Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki

Niğde’de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu üniversiteden arkadaşı Fatma Gül Uzun (23) ile yaşamını yitiren Kader Karaca’nın (22) ailesi, 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sürücünün, cezaevinden denetimli serbestlikle çıkarılmasına tepki gösterdi. Rize’de yaşayan Kader Karaca’nın babası Şinasi Karaca, “Bu normal bir kaza değil. Onun dışarıda dolaşması benim ciğerimi yakıyor” dedi.

Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki

Kaza, 18 Ekim 2019’da, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.G., tutuklandı. Sürücü yargılandığı mahkeme tarafından, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Ö.G. daha sonra, cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edildi.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ

Kader Karaca’nın ailesi, 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sürücünün cezaevinden denetimli serbestlikle çıkarılmasına, tepki gösterdi. Kader'in kardeşi Muhammet Karaca, “İnsanlara bu çok basit bir trafik kazasıymış gibi geliyor. 132 kilometre hızla giden ve çarptıktan sonra belli bir mesafeye kadar da sürükleyen bu kaza, basit bir olay değil. Son duruşmada hâkim 6 yıl 8 ay ceza verilmesine karar verdi. Biz bu karara itiraz ettik. Pandemi süreci dolayısıyla da zanlı denetimli serbestlikten yararlandı, şu an dışarıda. Sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Bizim canımızı yakan sürücünün yeniden içeriye girmesini istiyoruz. Sesimi duyuruncaya kadar sosyal medyadan Kader ve Fatma Gül'ün sesi olun etiketi ile seslenmeye devam edeceğim” dedi.

‘DIŞARIDA DOLAŞMASI BENİM CİĞERİMİ YAKIYOR’

Kader Karaca’nın babası Şinasi Karaca da “Bir insan bir suç işlediyse ki bu suç 2 üniversite öğrencisinin hayatına mal olduysa, suçlunun dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi değil, en ağır cezayı alması gerekir. Onun dışarıda dolaşması benim ciğerimi yakıyor. Bu normal bir trafik kazası değil, şehir içinde 132 kilometre hız. Şu anda serbest olan bu adam benim kızımı elimden aldı. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

 

    Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendiGelen son dakika haberine göre; Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında bir denizaltı görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 KPSS ÖABT sınav soruları cevapları açıklandı mı? KPSS alan soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

    2020 KPSS ÖABT sınav soruları cevapları açıklandı mı? KPSS alan soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    Genç kadın evinde baygın halde bulundu!

    Genç kadın evinde baygın halde bulundu!

    Sıradaki Haber