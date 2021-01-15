15.01.2021 - 19:09 | | AA
Kadıköy'de acı olay... Sokakta ölü bulundu
Kadıköy'de bir kişi sokakta ölü bulundu. Ölen kişinin arkadaşı olduğunu belirten Mehmet Mustafa Çeçen, "Sami Abiyi 30 yıldır tanırım, iki çocuğundan yıllardır haber alamıyordu. Sabah baktım, çorba vereyim dedim, istemedi. Geldiğimde sokakta ambulansı görünce aklıma o geldi." dedi.
Alınan bilgilere göre, Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan 65 yaşındaki Sami B.'nin öldüğünü tespit etti.
Savcının incelemesinin ardından Sami B'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölen kişinin arkadaşı olduğunu belirten Mehmet Mustafa Çeçen, "Sami Abiyi 30 yıldır tanırım, iki çocuğundan yıllardır haber alamıyordu. Sabah baktım, çorba vereyim dedim, istemedi. Geldiğimde sokakta ambulansı görünce aklıma o geldi." dedi.
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