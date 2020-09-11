MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförüne ceza
ABONE OL
11.09.2020 - 09:26 | | DHA

Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu denetimi yapıldı. Denetimlerde 1 ayakta yolcu alan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.

Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförüne ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüs ve otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Anadolu Yakasında Kadıköy ve Ataşehir'de oluşturulan noktada minibüs ve otobüslerin fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

AYAKTA SADECE 1 YOLCU VARDI

Denetimler sırasında Kadıköy'de 1 fazla yolcusu olan bir minibüs şoförüne ceza kesildi. Sürücü Alaattin Koç "Ayakta sadece 1 yolcu vardı. Bir yolcudan ceza kesildi. Yazık günahtır.Böyle bir şey yok" dedi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

 

İzmir'de korkunç kazaİzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursluluk Sınavı sonuçları için geri sayım! MEB 2020 İOKBS için kritik tarihi duyurdu...

Bursluluk Sınavı sonuçları için geri sayım! MEB 2020 İOKBS için kritik tarihi duyurdu...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, KYK yurt başvuruları ne zaman 2020?

KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, KYK yurt başvuruları ne zaman 2020?

Sıradaki Haber