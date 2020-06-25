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25.06.2020 - 13:43 | | DHA

Son dakika haberler: Kadıköy’de çırılçıplak soyunan kadın kendini aşağı bıraktı!

Son dakika haberlere göre, İstanbul Kadıköy’de bir apartmanın balkonuna çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti. Kadının balkondan itfaiye minderine atlama anı kameralar tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi...Olay Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı Sokak üzerinden bulunan binada saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgisine göre psikolojik sorunları olan kadın çıplak bir şekilde balkonun demirliklerine oturdu. Çıplak bir vaziyette balkon demirlerine tutunarak bekleyen kadın için itfaiye ekipleri itfaiye minderini açtı. Kadın minderin açılmasının ardından kendini 5'inci kattan aşağı bıraktı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kadına ilk müdahaleyi olay yerindeki 112 sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra kadını hastaneye kaldırdı.

Mahalle sakini Kubilay Küçüksolmaz, "Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı. İntihara kalkıştı. Psikolojik sorunları olan bir bayandı. Kendisi direk boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

 

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