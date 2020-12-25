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25.12.2020 - 10:10 | | İHA

Kadıköy'de polis alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Kadıköy,de Bostancı Köprüsünün altında yan yola bırakılan poşete sarılı paket polisi alarma geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırarak, terör ekibi çağırdı. Trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kadıköy'de polis alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Olay İstanbul Kadıköy’de Bostancı Köprüsünün altında meydana geldi. Köprü altında poşeti sarılı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek trafiğin tek şeritten akmasını sağlayarak olay yerine terör ekipleri istedi. Daralan yolda trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen terör ekipleri paketin içinde unutulan araç filtreleri olduğunu tespit etti. Ekiplerin paketi kaldırarak şeritleri geri çekmesi sonucu yol trafiği açıldı. Trafik iki şeritten akarak normale döndü.

Öte yandan şüpheli paket sonucu oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

Kadıköyde polis alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Kadıköyde polis alarma geçirdi: Trafik felç oldu

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