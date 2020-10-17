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17.10.2020 - 13:46 | | DHA

Kadıköy'de taksicilerle köpekli genç kavga etti

Kadıköy'de köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler kavga etti. Tekme, yumruk ve kemerlerin kullanıldığı kavga işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de taksicilerle köpekli genç kavga etti

Olay geçtiğimiz günlerde Osmanağa Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Pitbull cinsi köpeğin sahibi ve babası ile taksiciler arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KEMERLE VURDU

Kavga sırasında köpekli genç ve babası aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada bir taksici kemerle köpekli gence ve babasına vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki kimse ayıramadı. Bir süre devam eden kavga tarafların olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.

"KAVGAYA KÖPEKLER DE KARIŞMIŞ"

Durakta taksicilik yapan İbrahim Demirbaş "Taksiye köpek ile binmeye çalışmış. Köpeği arkadaşların üzerine saldırtmış. Sorunlu biri. Daha önce benim paramı vermedi. Arabama bindiyse ücretini vermek zorunda. Diğer şoför arkadaşlarla da sorun yaşamış. Kavga bu nedenle çıkmış" diye konuştu. Adem Küçük isimli bir vatandaş "Pazar günü yoktum burada. Köpekle gelmiş buraya, taksicilerle arasında kavga çıkmış. Birbirlerine girmişler. Kemerle vurmuş taksicilerden biri. Kavgaya köpekler de karışmış" diye konuştu.

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