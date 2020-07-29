Kadıköy'de televizyon çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Binanın kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 3 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde yüzünde maskeyle binaya girip, 6 bin lira değerinde iki televizyonu alarak çıktığını belirledi.

Kimliği belirlenen şüpheli Ahmet Ö. (28), Fındıklı Mahallesi'ndeki adreste gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çalındığı tespit edilen televizyonlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, serbest bırakıldı.