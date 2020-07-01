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01.07.2020 - 00:28 | | DHA

Kadıköy'de tren istasyonunda raylara giren kişi elektrik akımına kapıldı

Kadıköy Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda raylara giren bir kişiyi elektrik çarptı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de tren istasyonunda raylara giren kişi elektrik akımına kapıldı

Olay, Rasimpaşa Mahallesi Marmaray Ayrılıkçeşmesi Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, tren raylarına girdikten sonra lokomotifin üzerine çıkan bir kişiyi elektrik çarptı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kadıköyde tren istasyonunda raylara giren kişi elektrik akımına kapıldı


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