Kadıköy'de yangın paniği! Kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. İddiaya göre evde bulunan kedi, çocuk odasında yanan elektrikli sobayı devirdi. Ardından odadaki eşyalar bir anda alev aldı.

O sırada içeride kızına banyo yaptıran Tuğçe Tezcan, yangını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Tezcan, kızı ve apartman sakinleri binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 4 apartman sakini ise dumandan etkilendi. Bina sakinleri olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı. Yangın, çıkan dairede bulunan 4 aylık 'Koko' isimli kedi ise Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli Komiser Yardımcısı tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kediye su verilirken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Daire sakini Tuğçe Tezcan, “Soba vardı, kedi devirmiş. Biz de içerideydik. Yetişene kadar alev aldı. Ben iyiyim, iyiyiz şu an. Küçük kızımı yıkıyordum." dedi.