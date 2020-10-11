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11.10.2020 - 12:48 | | DHA

Kadın avukatı tehdit eden şüpheliye ev hapsi cezası!

Kayseri’de avukat Tuğba Meltem Bilgin'i tehdit ettiği öne sürülen Mehmet A.'ya elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi.

Kadın avukatı tehdit eden şüpheliye ev hapsi cezası!

Kayseri Barosu avukatlarından Tuğba Meltem Bilgin, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir davayı alması için tehdit edildiğini belirterek, "Bu kişi cep telefonuma avukatlığını yapmadığım takdirde istediği dakika beni evimden aldıracağını, Kayseri meydanına bayrak direği olarak dikeceğini, meydanında bayrak olarak sallandırılacağını söyleyerek, mesleğimi ve şahsımı tehdit ve hakaret ederek aşağılayıcı sesli mesajlar gönderdi" dedi. Bilgin ayrıca bu süreçte Kayseri Barosunun yanında olmadığını öne sürerek, "3 gün boyunca büromda mahsur kaldım. O kadar zor günler geçirdiğim bu süreçte ne baro teşkilatı ne de yargı teşkilatı gerektiği gibi yanımda olmadı, desteğini ve varlığını hissettirmedi" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Kayseri Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, bir yönetim kurulu üyesinin bizzat Avukat Bilgin'le ilgilendiği belirtilerek, olayla ilgili başsavcılık yetkililerinin arandığı ve gereken tüm bilgilerin verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, kim olduğu ve yeri belirsiz olan şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikten sonra elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildiği belirtildi.

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