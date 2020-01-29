Kadın cinayeti yüzde 25 azaldı

Türkiye’de son 5 yılda periyodik bir artış yaşanan kadın cinayetlerinde geçtiğimiz yıl da yüzde 8 oranında artış görüldü. 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409 ve 2018 yılında 440 kadının öldürüldüğü Türkiye’de, 2019 yılında öldürülen kadın sayısı 474’e yükseldi. Ancak periyodik artışa rağmen İstanbul’da ise bir önceki yıla oranla kadın cinayeti oranında yüzde 25 azalma yaşandı.

Emniyet istatistik verilerine göre, genel cinayet toplamında 2018 yılında 335 kişinin öldürüldüğü İstanbul’da, bu rakam geçtiğimiz 2019 yılında 267’ye düşüp 68 vaka azalırken, 2018 yılında 68 olan kadın cinayeti sayısı da 2019 da 52’ye geriledi. Düşüşte İstanbul emniyeti tarafından geçtiğimiz yılın ikinci yarısında devreye sokulan Aile İçi Şiddet ve Kadın Cinayetlerini Önleme Bürosu’nun çalışmaları etkili oldu. 81 ilin emniyetinde kurulmaya başlayan bu büroların bu düşüşü yurt geneline yayması bekleniyor.

Uzun yıllardan beri ilk defa bu yıl yüzde 20’lik bir azalmanın gözüktüğü 267 ayrı cinayet olayında 290 kişi öldürülüp 6 olay faili meçhul kalırken 586 cinayet zanlısından 231’i yakalanabildi. Bir önceki yıla göre aydınlatılan olay sayısında da önde olan İstanbul polisi cinayet zanlılarını yakalamada geçtiğimiz 2019 yılında aynı başarıyı gösteremedi. 2018 yılında 734 cinayet zanlısını yakalayıp adalete teslim eden İstanbul Cinayet Büro ekiplerinin 2019 yılında yakaladığı zanlı sayısı 231 oldu.

32 kadına gözaltı

İstatistiklere göre 2019 yılında öldürülen 290 şahıstan 237’si erkek, 52’si kadın, 1’i trans birey. 32 kadının cinayet şüphelisi olarak kayıtlara girerken 620 erkek cinayet zanlısı oldu. Son dönemlerde daha çok gasp, fidye amaçlı kaçırma ve hırsızlık olaylarında kendini gösteren yabancı uyruklu şahısların şehir genelinde bir yılda karıştığı cinayet olayı sayısı toplam cinayet sayısının beşte biri oranında oldu. Daha çok Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Sultangazi ilçelerinde yaşayan bu şahısların gerçekleştirdiği her cinayet, gerçekleşen her beş cinayetten birisi olurken, 52 cinayet olayında 53 kişinin öldürüldüğü bu olaylardan 51’i aydınlatılıp sadece bir tanesi faili meçhul kaldı.

Baharda sayı artıyor!

Toplanan istatistik verilerde, gün olarak ortalama 52 cinayetle pazar gününün en çok cinayet işlenen şehir olduğu İstanbul’da, en az cinayet 27 cinayet ile cuma günleri işlenmiş. En çok cinayetin işlendiği aylar olarak ilkbahar ve sonbahar aylarının orta ayları olan nisan ve ekim ayları 29 cinayet ortalamasıyla en çok cinayetin yaşandığı aylar olurken, en az cinayet ise 11 ortalama ile şubat ayında işlenmiş.