Kadın cinayetleri % 45 azaldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda alınan tedbirler sayesinde bu yıl kadın cinayetlerinde düşüş görülmeye başlandığı belirtildi.



Ülke genelinde büro amirliği sayısının 81’den bin 5’e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada “Kovid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart’tan bu yana kadın cinayetlerinde de önemli azalış meydana geldi. 11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45’lik azalış meydana geldi” denildi.



