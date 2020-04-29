MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kadın cinayetleri % 45 azaldı
ABONE OL
29.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kadın cinayetleri % 45 azaldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart’tan bu yana kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45’lik bir azalma meydana geldiğini bildirdi.

Kadın cinayetleri % 45 azaldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda alınan tedbirler sayesinde bu yıl kadın cinayetlerinde düşüş görülmeye başlandığı belirtildi.

Ülke genelinde büro amirliği sayısının 81’den bin 5’e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada “Kovid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart’tan bu yana kadın cinayetlerinde de önemli azalış meydana geldi. 11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45’lik azalış meydana geldi” denildi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karadeniz somonuna akın

Karadeniz somonuna akın

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

40 bin Suriyeli aile evine döndü

40 bin Suriyeli aile evine döndü

Sıradaki Haber