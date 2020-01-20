Kadın kıyafetleri giydirip videosunu internete yüklediler! 'Aslan kardeşim İstanbul’u inlettin'

Hürriyet'in haberine göre, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava dosyasında 12 kişi şikâyetçi olarak yer alıyor. Dava dosyasına göre, bir çok kişinin şikâyeti sonrası Emirhan Döner (31) ve kardeşi Turhan Döner’in (36) başında bulunduğu örgüte yönelik teknik takip kararları alındı. Örgüt üyelerinin hemen her adımı kayda girdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen Mart ayında yaptığı operasyon sonrası gözaltına alınan 28 şüpheliden 12’si tutuklandı. Hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, örgüt üyelerinin işlediği iddia edilen 15 ayrı eylemden bir bölümüne ilişkin şu ayrıntılar yer aldı:

ÖRGÜT TARAFINDAN SIKIŞTIRILDI



İşçi olarak çalışan Bekir İ. (26), 2 yıl önce öldürülen baba Faruk Döner’den 10 bin TL aldı. Bekir İ., aldığı parayı 13.500 TL ödeyeceğini söyledi. Bekir İ., 6 taksit halinde toplam 9 bin TL ödedi. Bu süreçte işten çıkarılınca kalan 4.500 TL’yi ödeyemedi. İ. ödeme güçlüğü çekince, örgüt tarafından sıkıştırılmaya başlandı.

Emirhan Döner, Bekir İ.’ye, Gürcistan’dan Türkiye’ye uyuşturucu kuryeliği yapmayı teklif etti. İ. bu teklifi kabul etmedi. Davaya konu olay ise 3 Temmuz 2017 akşamı yaşandı. Döner, İ.’yi, konuşmak için çağırdı. İ., görüşme yerine gittiğinde karşısında 4 kişi buldu. İlk anda Turhan Döner, İ.’ye yumruk attı. Yere düşen Bekir İ.’nin elleri, Şahin Akyüz ve İbrahim Yüzgüldü tarafından bağlandı. Bekir İ., elleri bağlı halde bir otomobilin bagajına konuldu. İ., 1 saatlik yolculuktan sonra Sultangazi Kent Ormanı’na götürüldü. Bagajdan çıkarılan İ. burada Emirhan Döner tarafından dövüldü. Yerde elleri bağlı halde olan İ.’nin dövülme anları Akyüz tarafından kaydedildi. Video kaydına İ.’nin “Ölüyorum” dediği yansıdı.

OĞLUNU BULAMADI, BABASINI VURDU

Tekirdağ Muratlı’da yaşayan Sercan B.’nin, örgütün cezaevindeki lideri Burak Döner’in adını kullanarak para topladığı söylentileri yayıldı. Gelen bilgiler üzerine Emirhan Döner ve Turhan Döner, kendileri ile birlikte hareket eden Yunus T.'ye “Gidin bu Sercan’ı karı yapın” talimatı verdi. Bu talimat üzerine Yunus T. yanına 8-10 kişi alarak iki kez Muratlı’ya gitti. Ekip, Sercan B.’nin evi ve işyerine gitse de kendisini bulamadı. Öldürüleceği korkusuyla kaçan Sercan B. yapılan aramalara da yanıt vermedi. Örgüt üyeleri bu kez, Sercan B.’nin evinin önü ve otomobilinin üstüne birer etek bıraktı ve o anları kayda aldı. Bu olay sonrası Sercan B., Döner’lere yönelik küfürlü bir mesaj paylaştı. Bu kez, Emirhan Döner, Yunus T.'ye “Sercan’ı vurun. Onu bulamazsanız babasını vurun” talimatı verdi. Yunus T.ve beraberindekiler bir kez daha Muratlı’ya gitti. Ancak yine Sercan B. bulunamadı. Yunus T., Sercan B.’yi bulamayınca babasının işyerine gitti ve baba Halil B.’yi darp etti.

İSTANBUL’U İNLETTİN ASLANIM

Bahri Ö., 28 Ocak 2018 günü Zeytinburnu’nda kurşunlandı. Bahri Ö., sanık Ahmet Burak Güreler tarafından vuruldu. Olaydan hemen sonra Emirhan Döner, Güreler’i “Aslan kardeşim İstanbul’u inlettin. Bahri’yi vurdun, en güzelini yaptın” sözleri ile övdü. Olaydan 3 gün sonra Güreler teslim oldu. Bir süre tutuklu kalan Güreler’in ailesinin geçimini Döner kardeşler sağladı. Güreler tahliye olduktan sonra Emirhan Döner bu kez “Sen, Bahri’yi önce bacaktan vurdun. Şimdi de kafasına at” diyerek bu kez öldürme talimatı verdi. Döner bu teklifin devamında “Ailen mağdur edilmez; bakarız” dedi. Son dakika haberler: Çete hakim karşısında Öldürmeyi reddedince kadın kıyafeti giydirdiler.



BARUT KOKUSU GELİYOR MU

Döner kardeşler, husumetli oldukları Bahri Ö.’yü öldürtme kararı aldı. Emirhan Döner’in talimatı ile, örgüt üyeleri Bahri . Ö.’nün izini sürse de bulamadı. Bunun üzerine, Emirhan Döner, “Bahri yok ancak, yakınlarından birinin kanın akıtırsak o da piyasaya çıkar” dedi. Hastane bahçesinde Bahri Ö.’nün yakınlarına yönelik yaralama planı yapıldı. 30 Haziran 2018 gecesi, Bahri Ö.’nün adamı olarak bilinen Akgün E. silahla vuruldu. Örgütün üç tutuklu üyesi Hasan Hüseyin Özaslan, Yunus T. ve Serkan Işık’ın gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonrası Emirhan Döner’ arandı. Döner’i arayan Özaslan “Reis koku geliyor mu, barut kokusu” diyerek eylemi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRDİLER

Örgütünün bir çok eyleminde yer alan ve “Ölü” lakaplı Yunus T. (31), “Bahri Ö.’yü öldür” talimatını yerine getirmeyince örgüt ile yollarını ayırma kararı aldı. Yunus T., örgüt lideri olmakla suçlanan Emirhan Döner’in “Seni öldürürüm, Esenyurt’ta yaşatmam seni” yönündeki tehditlerini dikkate almadı. Yunus T., evinin önünde sopalı kişilerce darp edildi. Gözleri bağlanan Yunus T., araçla bir eve götürüldü. Göz bandı açılan Yunus T.bu evde, kar maskeli 6-7 kişinin yanı sıra, sanıklar Emirhan Döner, Hasan Hüseyin Özaslan, Burak Yıldırım, Şenay Şentürk ve ev sahibi Aysel Severler’i gördü. Bu evde Yunus T.sopa ve coplarla dövüldü. Elbiseleri çıkarması istenen Yunus T.'ye , kadın iç çamaşırı ve etek giydirildi. Bu anlar, Şentürk ve Severler tarafından videoya alındı. Feci bir biçimde dövülen Yunus T., Esenyurt Kıraç’taki evinin yakınına bırakıldı. Yunus T.'nin görüntüleri video sitesine yüklendi.

Döner Kardeşler’e ilişkin açılan davada tutuklu sanılar Emirhan ve Turhan Döner, örgüt kurucu olmakla suçlanıyor. İkilinin ağabeyi Burak Döner ise benzer suçlardan bir önce tutuklandı ve halen cezaevinde. Baba Faruk Döner ise, Şubat 2018’de mafya hesaplaşması sonucu öldürüldü. Savcılık iddianamesinde Emirhan Döner için 50 yıldan 119 yıla, Turhan Döner için 46 yıldan 105 yıla, müşteki sanık konumundaki Yunus T. için ise 29 yıldan 76 yıla kadir hapis cezası isteniyor. Bugün görülmeye başlanacak davanın ilk duruşmasının 2 gün sürmesi bekleniyor.

DAVA dosyasında, sanıklar arasında geçen bir dizi telefon konuşması da yer aldı. Tutuklu isimlerden Yunus T., Salih Ünlütürk ile yaptığı konuşmada “Abi yapacak bir şey yok. Emirhan ile ben veya ikimizden birimiz yakalanırsak alayımızı gece toplarlar abi bizi çeteye sokarlar” diyor. Bir diğer konuşmada ise, polisin yaptığı baskında çok sayıda silah yakaladığı Esenyurt’taki ofise ilişkin Salih Ünlütürk’ün “Biz burayı emlak şirketi olarak biliyorduk” dediği yansıdı. Bir başka görüşmede ise sanık Ergün Eren (46), Emirhan Döner’e “Vallahi reis senin için 12 tane cinayet işlerim” diyor.