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06.07.2020 - 12:57 | | İHA

Kadın sürücü kucağında köpek ile araç kullandı!

İstanbul’da her gün binlerce aracın trafiğe çıktığı E-5 karayolunda bir kadının kucağında köpek ile araç kullanması diğer sürücüleri çileden çıkardı.

Görüntüler, E-5 karayolu Mecidiyeköy'den Zincirlikluyu istikametinde kaydedildi. Bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir kadın sürücünün kucağında bulunan köpek ile onlarca aracın içerisinde seyir halinde olduğu görüldü. Kadının hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması sürücüleri çileden çıkardı.

Öte yandan kadının kucağında bulunan köpeğin zaman zaman kafasını camdan dışarı çıkardığı görüldü. Bir süre daha trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kadın sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.

 

Sivrisinekler İstanbulluların başına dert olduİstanbul'da bir süredir vatandaşların kabusu haline gelen sivrisinekler sebebiyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç gelişmesinden dolayı sineklerin sayısında inanılmaz bir artış var. Sinekler mevcut ilaçlara karşı dirençliler. Mevcut ilaçlar bunları öldürmüyor" dedi. Kutlubay, " '0' kan grubunda olan kişiler farklı bir salgı üretiyor, bu salgıyı algılayarak bu kan grubundakilere geliyor. 'A' kan grubunda olanları ise daha az ısırır" ifadesini kullandı. Sinek sokmalarında uzun süren iyileşme sürecinde de şikayet eden vatandaşlar sivrisinek sayısının her geçen gün arttığını kaydediyor.
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