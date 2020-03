"Kadına ayrımcılığa karşı dik duracağız"

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul’un tek kadın Belediye Başkanı olarak seçilen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, İnsan odaklı hizmet anlayışı ile göreve geldiği günden bu yana ilçede her kesimden ilçe halkının gönlüne girmeyi başardı.

“Sancaktepe için Can’la Başla” sloganıyla gece gündüz demeden çalışan Başkan Şeyma Döğücü, Sancaktepe’ye kadın eli değerek ilçenin sosyal yaşamda, eğitimde, üretimde, teknolojide, yatırımda, sağlıkta ve gençlikte İstanbul’un merkezi haline getireceğini her fırsatta dile getiriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Sancaktepe Belediyesi olarak düzenleyecekleri etkinliği iptal ettiklerini belirten Başkan Döğücü, “Malumunuz geçtiğimiz hafta İdlib’de rejim güçleri tarafından gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimizden birisi de ilçemizde ikamet eden Emre Baysal kardeşimiz. Bu nedenle, düzenlenecek etkinliği iptal edip şehit anneleri ile şehidimizin evinin önündeki çadırda mevlit düzenleyerek hem onların acısına ortak olacağız hem de her daim olduğu gibi yanlarında bulunarak desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

En büyük destekçim

Yoğun geçen Belediye Başkanlığı sürecinde iş ile aile arasında iyi bir denge yakaladığını belirten Döğücü bu dengeyi sağlamasında en büyük destekçisinin ailesi olduğunun altını çizerek “Bunun yanında hem ev hem de yoğun çalışma hayatımda en büyük destekçim tabii ki ailem. Onların desteği olmazsa benim evli bir kadın olarak, anne olarak aktif siyasete devam etmem zor olur. Ayrıca buradan sizin aracılığınız ile eşime teşekkürlerimi sunmak istiyorum Allah razı olsun kendisinden evin tüm yükünü taşıyan, bana her türlü konuda yardımcı olan iyi bir eş çok iyi bir babadır” dedi.

Siyasette cinsiyet ayrımcılığını anlamsız bulduğunun altını çizen Başkan Döğücü, “Bence kim daha iyi, daha kaliteli hizmet sunacaksa ona daha fazla fırsat tanınmalıdır. Mesela göreve geldiğim günden bu yana belediyemizde liyakat esas alınarak görevinde uzman bayanlara müdürlük ve şeflik gibi önemli noktalarda görev verdik. Kadınlara yönelik Kadın ve Aile Müdürlüğü birimini açtık ve burada kadınlara yönelik önemli faaliyetlere imza attık. Seçim çalışmam boyunca kadın aday olarak hiç bir olumsuz gelişmeyle karşı karşıya kalmadım. Çünkü ilçe halkının ilgisi beni fazlasıyla mutlu etti ki bu ilgi, malumunuz üzere 31 Mart akşamı sandığa ve halkın iradesine yansımış oldu” diye konuştu.

“İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olmak gerçekten benim açımdan güzel ve gurur verici bir duygu. Çünkü AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Kadınlarımızın siyasetin içinde aktif rol oynaması için çok mücadele ettik. Hatta kadın kollarında görev yaparken kadınların siyasette daha fazla yer alması için Hollanda’da çalışmalara, araştırmalara katıldık ve bununla ilgili tezler yazdık. Böylesine meşakkatli, ama bir o kadar da keyifli bir mücadelenin ardından Sancaktepe’de kadın belediye başkanı olarak halkımız tarafından seçilmem benim için çok anlamlı ve gurur verici bir durumdur.”

Kadınlara yönelik kurslar

Başkan Şeyma Döğücü döneminde hizmete açılan ve Sancaktepeli kadınların buluşma noktası olan Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi, ilçemizde yaşayan kadın ve çocukların problemlerin çözülmesi, günlük yaşam kalitesinin artması, kişisel gelişim ve değerler eğitimi, sosyal hayat becerilerinin geliştirilmesi, sanat kursları, sağlıklı beslenme ve diyetisyenlik, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, spor alışkanlıklarının kazandırılması, kadın-çocuk sağlığı farkındalığının oluşturulması, hukuki hak ve sorumluluk bilincinin kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Sancaktepe Belediyesi’nin ‘Sağlam aile, sağlam toplum’ düşüncesi ile hayata geçirdiği Mutlu Evler projesi, düzenlediği kurslar, söyleşiler, kültürel - sanatsal aktiviteler ve üstlendiği Rehberlik- Danışmanlık hizmetleriyle başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm aile bireylerinin kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. İlçede 4 farklı merkezde faaliyetlerini sürdüren Mutlu Evler ile kadınlar, kişisel gelişim kurslarından yabancı dillere, Kuran-ı Kerim’den bilgisayar kullanımına, el sanatlarından pasta yapımına onlarca farklı alanda ücretsiz eğitimler görebiliyor.

‘Kadınlar Günü kutlu olsun’

Kadınların toplumsal ve siyasal yaşama etkin katılımının gelişmişliğin ve çağdaşlığın önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, evrensel insan haklarının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan kadın haklarının sağlanması yolunda yapılan çalışmaların simgesi olan 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlayarak, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara yönelik özel politik yaklaşımlar sergilemesi ve kadınları sadece seçme ve seçilme haklarıyla yetinmeyip onlara yönetimlere katılma fırsatı sunması sayesinde Türk kadınları böylece ülkenin aydınlık geleceğinin şekillenmesine de katkı sağlayacaktır. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını elde edebilmek için başlatılan mücadele daha hiçbir ülkede sonuç vermemişken Türkiye, kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur.

Dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakârlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında daha etkin olmaları dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kadınlarımız için çok güzel düşüncelerimiz var

Seçim öncesi Sancaktepe’de hem çalışan kadınlara hem de ev hanımlarına yönelik çeşitli projeleri hayata geçireceği söyleyen Başkan Şeyma Döğücü, “Bunun ilk adımı olarak geçtiğimiz aylarda Altın Eller Çarşısı projesini hayata geçirdik. Projenin ilk denemesi Sevenler caddesi üzerinde 15 Temmuz Stadı’nın hemen önünde bulunan alanda gerçekleşti. Sancaktepeli hanımların yoğun ilgi gösterdiği ve onlara maddi açıdan katkısı olan proje kapsamında kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini aracı olmadan direkt müşteriye hizmet olarak sundu. Müşteriler tarafından oldukça fazla talep gören proje bundan sonraki aşamada ilçenin merkezi noktasında hayata geçirilecek.

Bunun yanında Nenehatun ve Zübeyde Hanım Mesleki Kurs Merkezimiz’de hanımlarımıza kuaförlükten halı dokumacılığına kadar bir çok alanda eğitim veriyoruz. Eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere de iş bulma konusunda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

İlçede yaşayan kadınların iş ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları konusunda bir çok çalışma başlattıklarını belirten Başkan Döğücü, spor merkezlerinde rahat spor yapmaları için özel günler ayırdıklarını bu sebeple kadınların erkeklerle hemen hemen eşit şart ve zamanda spor yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi içinde bulunan ve ücretsiz ikramların yapıldığı Rabia Kıraathanesi’nde kadınların bir araya gelerek hoşça vakit geçirdiğini belirten Başkan Döğücü, vakti müsait tüm kadınları Rabia Kıraathanesi’ne davet etti.

Her mahalleye bir kreş

Çalışan annelerin büyük ihtiyaç duyduğu kreşleri görev süresi boyunca ilçede her mahalleye kazandıracaklarını ve şu anda yapımı devam eden Meclis Mahallesi’nde bulunan kreşin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Başkan Döğücü, “Çocuklarımız için hayati öneme sahip okul öncesi eğitime katkı sağlayıp çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşleri ilçemize kazandıracağız” müjdesini verdi.

Kadına karşı şiddetin son bulduğu güzel bir dünya

İstanbul’un tek kadın Belediye Başkanı olan Av. Şeyma Döğücü kadına yönelik her türlü ayrımcılığı karşında duracaklarının altını çizerek, “Sancaktepe Belediyesi olarak, kadınlarımızın, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu güzel bir dünya bir anne bir kadın olarak benim hayatta ki en büyük temennilerimden birisidir” ifadelerini kullandı.