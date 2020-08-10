Kadına şiddete karşı rekor dalışı

Öldürülen Pınar Gültekin üzerinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için rekoru kırmak istediğini söyleyen Erken, “Felsefenin doğduğu topraklarda rekoru kırarak insanları akıl ve bilime davet edeceğim” dedi.

Assos’ta

Serbest dalışın pek çok disiplininde yarışan Birgül Erken, pek çok Türkiye rekorunun sahibi oldu. Elde ettiği başarılarla tanınan Erken, sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı modelliğini de geliştirirken pek çok sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldı.

Çanakkale Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Erken, ‘Tek Nefesle Su Altında En Uzun Mesafe Yatay Yüzme’ dalında dünya rekorunu Türkiye’ye kazandırmak için denize girecek. Erken denemesini, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi´nin 105´inci yıl dönümünde Çanakkale´nin Ayvacık ilçesinde Assos - Sokakağzı’nda gerçekleştirecek. Sporcu, “Atatürk’ü ve Mehmetçik’i anarak rekor kırmak ayrıca gurur verecek” dedi.

‘Kız çocuklarına ithaf ediyorum’

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine çok üzüldüğünü belirten Birgül Erken, “Rekoru kıracağıma olan inancım tam. Bu rekorla, bilimin doğduğu bu topraklardan insanlığı akla davet ederek, kadına yönelik her türlü şiddete ve kadın cinayetlerine ’DUR’ demek, cinsiyet temelli toplumsal şiddete maruz kalan tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Bu rekoru tüm kadınlara ve kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Daima yanımda olan eşim Dr. Değer Erken başta olmak üzere ekibime, Valimiz İlhami Aktaş’a teşekkür ederim” dedi.