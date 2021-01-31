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31.01.2021 - 10:48 | | DHA

Kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu!

İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Yol ortasında bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu. Olayın ardından kadın yaya olarak yoluna devam etti.

Yol ortasında akılalmaz olay! Kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı
Yol ortasında akılalmaz olay! Kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı
Yol ortasında akılalmaz olay! Kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı
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Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.

 

 

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