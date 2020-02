‘Kadının her işi yapabileceğini göstereceğiz’

Yapılan 7 bin 500 başvuruyu değerlendiren yetkililer, sınav ve mülakatı geçen 109 kadın makinist adayını, 4 ay sürecek Tren Sürücüleri Eğitim Programı’na aldı. O kadınlardan biri de Ayşe Gökmen. Gökmen 9 aylık kızına daha iyi bir gelecek hazırlamak için başvuru yapmış.

“Kadınlara fırsat verilirse bizim önümüz daha çok açılacak” diyen Gökmen, “Erkeklerin yaptığı her işi biz de yapabiliriz. Kadınlar olarak ezilmeyeceğiz. ‘Erkek mesleği’ olarak tanımlanan işleri yapabileceğimizi kanıtlayacağız. Kadınlara imkanlar verilirse her şeyi başarır.” diye konuştu.



Bir diğer makinist adayı Melek Haspolat da “Tüm kadınlara açıkça seslenmek istiyorum. ‘Bu erkek işi’ demesinler. Bütün iş ilanlarına başvursunlar” dedi.



Nazlı Çullu da, “Binlerce insan içinden seçilip bugün buradayız. En büyük destekçim ailemdi. Bizimle birlikte kadınlara olan bakış açısı değişecek. Bizim de her işi yapabileceğimizi görecekler” diye konuştu.



Makinistliğin toplumda erkek mesleği olarak görüldüğünü belirten Aynur Elmas, “Makinist ilanına başvurduğumda ‘Ne cesaret tren sürücüsü mü olacaksın’ denildi. Kadınların neler başarabileceğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı.



Toplam sayı 118 oldu

Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy da, kadın istihdamını arttıracaklarını söyledi. Ağustos 2019’da brövelerini alan kadınlarla 9 olan kadın tren sürücüsüne, yeni dönemde 109 kadın tren sürücüsü daha eklenecek.