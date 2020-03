Kadınlar çok daha endişeli

“Hangi ülkenin üreteceği aşıya güvenirsiniz?” sorusuna her 3 kişiden birinin ‘Türkiye’ cevabını verdiği araştırmaya göre, yüzde 16’lık kesim Çin’de geliştirilecek aşıya güven duyacağını söylüyor. Diğer güven duyulacağı belirtilen ülkeler yüzde 9 ABD ve yüzde 9 Almanya’nın ardından Güney Kore yüzde 6 ve Küba yüzde 4.



Her 3 kişiden 2’si yüzde 67 halkın gerekli önlemleri almadığını düşünüyor. Bu görüş, her 5 kişiden 4’ünün koronavirüsün kendisine bulaşmasından endişe duymasını da tetikliyor, yüzde 83.



Endişeli olma durumu kadınlarda yüzde 91, erkeklere göre yüzde 76 daha yaygın. Bu fark en temel önlem olan el yıkama sıklığında da görülüyor; kadınlar bir günde ortalama 18 kez el yıkarken erkeklerde bu sayı 11’e düşüyor. 5 kişiden 4’ü kaygılı



Kendi yaşadığı şehirde vaka olduğunu düşünenler, 18-24 yaşlarındaki gençler arasında

yüzde 91, 25-34 yaşlarındakiler arasında da yüzde 84.



45-64 yaş bulunduğu şehirde vaka olmadığını düşünenlerin en fazla olduğu grup olurken, “Benim şehrimde yoktur” diyenlerin oranı

ise yüzde 19.

Araştırmaya katılanların yüzde 93’ü ülke yönetiminin “Herkes kendi sokağa çıkma yasağını uygulamalı” çağrısına uyduğunu belirtirken, yüzde 6’lık bir kesimin memlekete ya da yazlığa gittiğini ya da planladığını belirtmesi, “Kendi kendini izole etmenin” gerçekten ne anlama geldiği ve seyahatin virüsün yayılmasını nasıl tetikleyebileceği konularında bilincin toplumda tam yerleşmediğini gösteriyor.



Araştırmaya göre, ortalama 5 ayda koronavirüs salgınından kurtulacağımız düşünülüyor.