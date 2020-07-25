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25.07.2020 - 13:34 | | İHA

Kadınlar düdüklü tencere için kavga etti! Polis ayırabildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir marketin indirim gününde ürünler arasında bulunan düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadın arasında arbede yaşandı. Bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yer aldı.

Kadınlardan birisi aldığı düdüklü tencereyi yere koyarak üzerine kapanırken, diğer kadın üzerine çıkıp tencereyi almaya çalıştı. Bu sırada konuşan kadınlardan birisi, "Ben sabahtan beri geldim, bu kadın geldi aldı" derken, "Polisi çağırın" sesleri yükseldi. Bir müşteri, "Ayıp değil mi" derken, bir başkası, "Abla, düdüklü tencere için birbirinizi böyle kırmaya değer mi" sorusunu yöneltti.

Alttaki kadının elinden düdüklü tencereyi alırken, markete polisler geldi. Polisler kadınları ayırırken, kadınlardan biri marketten çıkarıldı. Kadınların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kadınların düdüklü tencere kavgasını polis zor ayırdıKonya'nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
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