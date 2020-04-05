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05.04.2020 - 17:38 | | İHA

Kadınlar korona virüsüne karşı sokakları temizledi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kadınlar, korona virüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı.

Kadınlar korona virüsüne karşı sokakları temizledi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, korona virüsüne karşı kendi önlemlerini aldı. Birbirlerine haber veren kadınlardan her biri kendi kapısının önünü yıkayarak temizledi. Sokakları boydan boya çamaşır suyu ve deterjanla temizleyen kadınlar daha sonra su dökerek yıkadı. Kadınlara erkekler de yardım etti.

Kadınların bu dayanışmasının iyi olduğunu söyleyen Eyyüp Uluganyan, "Bizler Atatürk Mahallesi sakinleri olarak bir araya gelerek korona virüsüne karşı kendi sokağımızı temizliyoruz. Herkes temizlik konusunda üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu.

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