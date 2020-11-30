Kadınlara destek

Psikolojik ve Hukuki destek

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri bir birim olacak. Kadın Dayanışma Merkezi bir sığınma evi değil, sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve çocuklarını psiko-sosyal açıdan destekleyen bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Aynı zamanda bünyesinde 1 psikolog, 1 avukat ve istihdam bürosu personeli ile çalışarak vatandaşlara hizmet verecek. İlçeye kazandırılan Kadın Dayanışma Merkezi’nin yapısı ve faaliyet alanları kurulmadan önce ciddi bir analiz ve araştırma kapsamı sonucunda katılımcılık esasına uygun olarak belirlendi. Bu kapsamda dayanışma merkezinde, Çocuk Oyun Alanı ve Çocuk Bostanı, Atölye ve Eğitim Salonları, STK’ların Kullanımına Açık Toplantı Salonu, Kadın Dayanışma Merkezi ve İstihdam Ofisi ve Kadınların kendine vakit ayırabileceği bir de Yalnızlık Odası bulunuyor.