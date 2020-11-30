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30.11.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Kadınlara destek

Beşiktaş Belediyesi, kadınların karşılaştıkları şiddet karşısında psikolojik destek alabilecekleri, aynı zamanda sosyal haklarını öğrenip atölyeler düzenleyebilecekleri Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdi. Kadınların yaşatacağı, üreteceği ve dönüştüreceği Merkez’de kadınlara pek çok hizmet sunulacak.

Kadınlara destek

 

Psikolojik ve Hukuki destek 

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, şiddet gören kadınların ve çocuklarının psikolojik destek, hukuki danışmanlık, istihdam ve sosyal haklarla ilgili destek alabilecekleri bir birim olacak. Kadın Dayanışma Merkezi bir sığınma evi değil, sığınma evi öncesi ve sonrası kadınları ve çocuklarını psiko-sosyal açıdan destekleyen bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Aynı zamanda bünyesinde 1 psikolog, 1 avukat ve istihdam bürosu personeli ile çalışarak vatandaşlara hizmet verecek. İlçeye kazandırılan Kadın Dayanışma Merkezi’nin yapısı ve faaliyet alanları kurulmadan önce ciddi bir analiz ve araştırma kapsamı sonucunda katılımcılık esasına uygun olarak belirlendi. Bu kapsamda dayanışma merkezinde, Çocuk Oyun Alanı ve Çocuk Bostanı, Atölye ve Eğitim Salonları, STK’ların Kullanımına Açık Toplantı Salonu, Kadın Dayanışma Merkezi ve İstihdam Ofisi ve Kadınların kendine vakit ayırabileceği bir de Yalnızlık Odası bulunuyor.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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